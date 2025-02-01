Колишній чемпіон світу прокоментував ймовірний бій Усик – Опетая. Паркер оцінив шанси зірки світового боксу перемогти українського чемпіона, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Now.

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Чи зможе Опетая перемогти Усика

Джозеф Паркер вважає, що бій між Олександром Усиком та Джеєм Опетаєю був би доволі цікавим та видовищним. Новозеландець також висловив думку, що австралієць переможе українського чемпіона.

Колишній чемпіон світу виокремив сильні сторони Опетаї. Він також зазначив, що бій проти Усика все-таки може відбутись, але за певних умов.

Чи зможе Опетая перемогти Усика? Він здатний на все. Джй дуже серйозно до своєї роботи та кар'єри. Але спочатку йому потрібно виграти все, що виграв Усик. Після цього у майбутньому цілком можливо, що їх бій все-таки відбудеться,

– висловився Паркер.

Зазначимо, що Джей Опетая наразі виступає у крузервейті. Австралієць планує стати асболютним чемпіоном, а вже потім переходити у хевівейт.

Нагадаємо, що востаннє Опетая бився з Девідом Ньїкою 8 січня 2025 року. Австралійська зірка боксу побив новозеландського боксера до втрати свідомості.