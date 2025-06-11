Усик неожиданно обратился к Дюбуа накануне реванша
- Александр Усик и Даниэль Дюбуа готовятся к реваншу, который состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли".
- Усик обратился к Дюбуа, призвав его быть осторожным в тренировочном лагере, во избежание травм.
- Дюбуа в последний раз выходил на ринг в сентябре прошлого года, когда нокаутировал Энтони Джошуа.
- Реванш станет 25-м боем для Дюбуа в профессионалах, тогда как Усик проведет свой 24-й бой на профи-ринге.
Александр Усик и Даниэль Дюбуа активно готовятся в своих тренировочных лагерях к реваншу. Боксеры проведут свою вторую дуэль 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
Украинский чемпион мира обратился в своем интервью к Даниэлю Дюбуа. Александр Усик оставил месседж по подготовке "Динамита" к реваншу, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.
Читайте также Усик может провести два боя в 2025 году, но есть один нюанс
Усик попросил Дюбуа быть осторожным
Усик попросил британца быть осторожным в тренировочном лагере, чтобы не получить травмы накануне боя.
Даниэль, я тебя прошу, будь осторожным в своей подготовке и в своих спаррингах. Удачи, мой друг,
– сказал Усик.
Напомним. Дюбуа должен был выйти в ринг в феврале 2025-го года в противостоянии против Джозефа Паркера. Однако тогда в саудовском Эр-Рияде "Динамит" на ринг так и не вышел. Его подкосила болезнь. В последний момент соперником Паркера стал Мартин Баколе, который был разбит уже во втором раунде боя против новозеландца.
Поэтому последний раз Дюбуа проводил официальный бой еще в сентябре прошлого года, когда нокаутировал своего звездного земляка Энтони Джошуа. Это была третья подряд победа Даниэля после поражения техническим нокаутом в 9-м раунде от Усика (в августе 2023-го).
Отметим, что для Дюбуа реванш против Усика станет 25-м в профессионалах. В предыдущих встречах британец оформил 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях. Зато Усик проведет свой 24-й бой на профи-ринге. Сейчас в активе Александра 23 подряд победные поединки (14 – нокаутом).