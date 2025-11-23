Директор команды Усика признался, почему боксер отказался от титула WBO

Александр Усик оставил титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжелом весе. Чемпионский пояс перешел к Фабио Уордли, который был главным претендентом.

Сергей Лапин объяснил решение украинского боксера относительно титула. Об этом пишет 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Почему Усик отказался от титула WBO?

Директор команды Усика заявил, что украинский боксер решил дать шанс молодым боксерам поборится за чемпионский пояс.

Александр решил отказаться от пояса WBO, чтобы дать шанс младшим боксерам побороться за чемпионский титул. Посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше,

– сказал Лапин.

Напомним, что Фабио Уордли победил Джозефа Паркера в очном противостоянии и стал временным чемпионом мира по версии WBO, получив право драться против Усика за титул. Однако украинец отказался от пояса, который и получил британец.

Ранее Дэвид Хэй в интервью Box Nation назвал боксера, с которым не стоит драться Усику. Он считает, что украинскому боксеру стоит избегать Агита Кабаэла.

