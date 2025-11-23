Директор команди Усика зізнався, чому боксер відмовився від титулу WBO

Олександр Усик залишив титул чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі. Чемпіонський пояс перейшов до Фабіо Вордлі, який був головним претендентом.

Сергій Лапін пояснив рішення українського боксера стосовно титулу. Про це пише 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

Чому Усик відмовився від титулу WBO?

Директор команди Усика заявив, що український боксер вирішив дати шанс молодим боксерам поборится за чемпіонський пояс.

Олександр вирішив відмовитися від пояса WBO, щоб дати шанс молодшим боксерам поборотися за чемпіонський титул. Подивимось, як ситуація розвиватиметься далі,

– сказав Лапін.

Нагадаємо, що Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера в очному протистоянні та став тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO, отримавши право битися проти Усика за титул. Однак українець відмовився від поясу, який і отрима британець.

Раніше Девід Хей в інтерв'ю Box Nation назвав боксера, з яким не варто битися Усику. Він вважає, що українському боксеру варто уникати Агіта Кабаєла.

Що відомо про Усика?