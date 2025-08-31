Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в реванше, который состоялся 19 июля 2025 года. Не успел украинский боксер отдохнуть, как его обязали в тридцатидневный срок договориться о бое с Джозефом Паркером.

Поскольку, новозеландский боксер является обязательным претендентом на титул WBO, которым владеет Александр Усик. Организация вынесла решение о поединке между "Королем хевивейта" и Паркером, сообщает 24 канал со ссылкой на Майкла Копера.

Какое решение приняла WBO?

Александр Усик попросил у WBO отсрочить переговоры о бое с Джозефом Паркером. Украинский боксер объяснил, что ему надо залечить травму спины после тяжелых боев и тренировок.

В организации приняли во внимание просьбу Усика. Однако после благотворительного вечера боксера, где он активно танцевал со звездами шоубизнеса, WBO попросила украинца предоставить новые медицинские заключения, чтобы убедиться, действительно ли у него травма.

По информации журналиста Майкла Копера, WBO приняла решение об отсрочке для Александра Усика. Теперь абсолютный чемпион мира должен договориться о бое с Джозефом Паркером до 22 сентября 2025 года.

К слову. Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Отметим, что официальная информация по просьбе Усика должна появиться в понедельник 1 сентября. Об этом сообщал президент WBO Густаво Оливьери.

Ранее сообщалось о том, что бой Усик – Паркер может не состояться в ближайшее время. Новозеландцу нашли другого соперника, с которым он подерется до конца 2025 года.