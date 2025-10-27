"Его разобьют вдребезги": ветеран бокса дал эффектный прогноз на бой Усик – Уордли

В ночь на 26 октября в Лондоне определился обязательный претендент на бой против Александра Усика. В главном противостоянии вечера бокса сошлись Джозеф Паркер и Фабио Уордли.

Поединок длился 11 раундов и закончился досрочной победой нокаутом Фабио Уордли. Ветеран бокса Дерек Чисора отреагировал на то, что именно его земляк станет соперником Александра Усика, передает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Как это было Уордли ярко нокаутировал Паркера и стал следующим соперником Усика: видеообзор боя

Какой прогноз на бой Усик – Уордли сделал Чисора?

Чисора сделал прогноз на победителя поединка Усик – Уордли. Дерек дал очень уверенный и негативный прогноз для Фабио. Опытный британец рассказал, сколько раундов против Усика выдержит Уордли.

Если Уордли выйдет в ринг против Александра Усика, Фабио не продержится и трех раундов – его разобьют вдребезги. Говорю это потому, что хорошо знаю Александра и его стиль боя,

– заявил Чисора.

После вечера бокса 25 октября промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал битву Джозефа Паркера против Фабио Уордли, а также в очередной раз заговорил, будет ли Фабио драться против Усика.

"Бой, от которого нельзя было оторваться. Оба выложились на полную. Это история, которой я еще никогда не видел в боксе. Все очень просто: Александр – великий чемпион, его следующий бой будет против Фабио Уордли за все четыре пояса. И он это заслужил своим сегодняшним спектаклем", – слова Уоррена процитировало издание BBC.

Что известно о бое Паркер – Уордли?