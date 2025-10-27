"Його розіб'ють вщент": ветеран боксу дав ефектний прогноз на бій Усик – Вордлі

У ніч проти 26 жовтня у Лондоні визначився обов'язковий претендент на бій проти Олександра Усика. У головному протистоянні вечора боксу зійшлись Джозеф Паркер і Фабіо Вордлі.

Поєдинок тривав 11 раундів та закінчився достроковою перемогою нокаутом Фабіо Вордлі. Ветеран боксу Дерек Чісора відреагував на те, що саме його земляк стане суперником Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на The Sun.

Як це було Вордлі яскраво нокаутував Паркера і став наступним суперником Усика: відеоогляд бою

Який прогноз на бій Усик – Вордлі зробив Чісора?

Чісора зробив прогноз на переможця поєдинку Усик – Вордлі. Дерек дав дуже впевнений та негативний прогноз для Фабіо. Досвідчений британець розповів, скільки раундів проти Усика витримає Вордлі.

Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою,

– заявив Чісора.

Після вечора боксу 25 жовтня промоутер Френк Воррен прокоментував битву Джозефа Паркера проти Фабіо Вордлі, а також вчергове заговорив, чи буде Фабіо битись проти Усика.

"Бій, від якого не можна було відірватися. Обидва виклалися на повну. Це історія, якої я ще ніколи не бачив у боксі. Все дуже просто: Олександр – великий чемпіон, його наступний бій буде проти Фабіо Вордлі за всі чотири пояси. І він це заслужив своєю сьогоднішньою виставою", – слова Воррена процитувало видання BBC.

Що відомо про бій Паркер – Вордлі?