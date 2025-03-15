Бывший чемпион мира назвал фаворита потенциального боя Усик – Паркер

Александр Усик вынужден драться против Джозефа Паркера. Иначе украинский боксер потеряет чемпионский пояс WBO в супертяжелом весе. На фоне решения Всемирной боксерской организации в спортивном сообществе начали активного обсуждать возможный бой между украинцем и новозеландцем.

Карл Фроч поделился мыслями относительно потенциального боя Усик – Паркер. Бывший чемпион мира назвал фаворита поединка между Королем хевивейта и временным чемпионом WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.

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Сможет ли Паркер победить Усика?

Карл Фроч заявил, что Джозеф Паркер заслужил получить шанс провести большой поединок. Бывший чемпион мира вспомнил, что он одержал великолепную победу над Мартином Баколе.

Фроч оценил шансы Паркера победить Александра Усика. По его мнению, новозеландец вряд ли сможет одолеть украинского чемпиона в очном противостоянии.

Я не думаю, что у Паркера есть шансы побить Усика. Посмотрите, что сделал Усик, он дважды побил Джошуа и дважды побил Фьюри, так что нельзя сказать, что у Паркера, много шансов,

– сказал Фроч.

Бывший чемпион мира также назвал условие, при котором Паркер сможет победить Усика. Новозеландец одолеет украинца в случае того, если возраст сыграет злую шутку с Александром, а Джозеф будет на пике.

Напомним, что ранее стало известно, как Александр Усик сможет провести бой против Даниэля Дюбуа и не потерять титул WBO. Джозефу Паркеру приготовили выгодное предложение, чтобы он встретился с победителем боя.