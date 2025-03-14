Спортивное издание ESPN опубликовало обновленный рейтинг pound for pound. Позиция Усика среди лучших боксеров независимо от весовой категории осталась неизменной, сообщает 24 канал.

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Позиция Усика в рейтинге P4P

Александр Усик остался на первом месте в рейтинге лучших боксеров независимо от весовой категории. Впрочем, в первой пятерке P4P изменения все-таки произошли.

Наоя Иноуэ подвинул Теренса Кроуфорда на третье место, заняв вторую позицию. Также Дмитрий Бивол, одолев Артура Бетербиева в бою за "абсолют" 22 февраля, оказался на 4 позиции. Второй опустился на 5 место.

Обновленный рейтинг pound for pound:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Дмитрий Бивол

5. Артур Бетербиев

6. Сауль Альварес

7. Джесси Родригес

8. Давид Бенавидес

9. Дзунто Накатани

10. Шакур Стивенсон

Ранее другое издание опубликовало обновленный рейтинг P4P. Александр Усик также сохранил лидерство среди лучших боксеров независимо от весовой категории от CBS Sports.