Усик узнал свое место среди лучших боксеров независимо от весовой категории. Издание CBS Sports опубликовало обновленный рейтинг pour for pound, сообщает 24 канал.

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Усик лидирует в рейтинге P4P

Первая тройка обновленного рейтинга P4P осталась без изменений. Александр Усик продолжает лидировать среди лучших боксеров независимо от весовой категории. Второе место занимает Наоя Иноуэ, а третью строчку занимает Дмитрий Бивол.

Джервонта Дэвис после спорной ничьей в бою против Ламонта Роуча потерял позицию. Американский чемпион мира по версии WBA в легком весе опустился с 7-го на 10-е место.

Обновленный рейтинг P4P от CBS Sports:

1. Александр Усик

2. Наоя Иноуэ

3. Дмитрий Бивол

4. Теренс Кроуфорд

5. Артур Бетербиев

6. Сауль Альварес

7. Джесси Родригес

8. Дэвид Бенавидес

9. Дзюнто Накатани

10. Джервонта Дэвис

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся в декабре 2024 года, Александр Усик дрался против Тайсона Фьюри. Украинский чемпион единогласным решением судей одолел "Цыганского короля".

Сейчас Александр Усик наслаждается отдыхом. Главным фаворитом на следующий против украинца остается чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа.