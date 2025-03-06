Усик дізнався своє місце серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Видання CBS Sports опублікувало оновлений рейтинг pour for pound, повідомляє 24 канал.

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Усик лідирує у рейтингу P4P

Перша трійка оновленого рейтингу P4P залишилася без змін. Олександр Усик продовжує лідирувати серед найкращих боксерів незалежно від вагової категорії. Друге місце займає Наоя Іноуе, а третю сходинку посідає Дмітрій Бівол.

Джервонта Девіс після суперечливої нічиєї у бою проти Ламонта Роуча втратив позицію. Американський чемпіон світу за версією WBA у легкій вазі опустився з 7-го на 10-те місце.

Оновлений рейтинг P4P від CBS Sports:

1. Олександр Усик

2. Наоя Іноуе

3. Дмітрій Бівол

4. Теренс Кроуфорд

5. Артур Бєтєрбієв

6. Сауль Альварес

7. Джессі Родрігес

8. Девід Бенавідес

9. Дзюнто Накатані

10. Джервонта Девіс

Нагадаємо, що в останньому поєдинку, який відбувся у грудні 2024 року, Олександр Усик бився проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон одностайним рішенням суддів здолав "Циганського короля".

Наразі Олександр Усик насолоджується відпочинком. Головним фаворитом на наступний проти українця залишається чемпіон світу за версією IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа.