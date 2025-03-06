На кону такого дружнього спарингу стоятиме оригінальна та смачна нагорода – буханка хліба, багато ковбаси та пиво. Через день Михайло Лебіга отримав повідомлення від Олександра Усика у дірект в інстаграмі.

До теми Усик прийняв виклик зіркового блогера: на кону буханка хліба, багато ковбаси та пиво

Усик не дасть спокою Лебізі

Стрімер показав, що написав йому відомий боксер, повідомляє 24 Канал. Раніше Усик у такому стилі звертався до своїх суперників напередодні поєдинків.

Михайло, я йду за тобою,

– написав Усик.



Усик написав Лебізі / Скриншот із прямого ефіру стрімера

Відзначимо, що Михайло Лебіга – президент медіафутбольної команди UA Steel, яка вже двічі їздила на чемпіонат світу.

Усик нещодавно грандіозно відсвяткував 15-річчя своєї старшої доньки Єлизавети та чекає на офіційне оголошення свого наступного суперника. Із великою ймовірністю ним стане Даніель Дюбуа, який знявся із крайнього бою проти Джозефа Паркера через хворобу. Якщо команди вдарять по руках, то на кону реваншу стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.