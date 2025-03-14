Промоутер Фьюри прокомментировал решение WBO организовать бой Усик – Паркер
- WBO обязала Александра Усика защищать титул против Джозефа Паркера, несмотря на планы на реванш с Даниэлем Дюбуа.
- Промоутер Фрэнк Уоррен заверил, что бой Усик – Паркер может состояться.
Всемирная боксерская организация обязала Александра Усика защищать титул в бою против Джозефа Паркера. Хотя, украинский боксер имел планы предоставить реванш Даниэлю Дюбуа.
Известный промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал возможный бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером. Спортивный функционер оценил решение WBO, сообщает 24 канал со ссылкой на Ring Magazine.
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Уоррен о бое Усик – Паркер
Фрэнк Уоррен заверил, что бой между Александром Усиком и Джозефом Паркером может состояться. По словам промоутера, немало факторов способствуют проведению поединка между украинцем и новозеландцем.
Посмотрим, как оно будет. В этом всем задействовано так много переменных и компонентов, которые находятся в движении. Но одно абсолютно точно: Джо Паркер в удивительной позиции,
– сказал Уоррен.
Напомним, что Всемирная боксерская организация обязала Александра Усика в течение 30 дней договориться с Джозефом Паркером о бое. Или украинский чемпион потеряет титул WBO в хевивейте.