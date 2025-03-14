Такое решение WBO ставит под сомнение проведение реванша между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Не исключено, что ради этой битвы с "Динамитом" украинец откажется от пояса WBO. Однако тогда на кону реванша не будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

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Фьюри поддержал своего друга

Команда Усика уже обратилась к Турки Аль аш-Шейху, который может повлиять на WBO ради реванша с Дюбуа. Ведь Александру дали 30 дней на то, чтобы договориться о бое с Паркером.

В боксерском мире уже начали активно реагировать на такое решение организации. Тайсон Фьюри тоже не стал молчать и оставил свои "пять копеек" о проведении боя Усик – Паркер. "Цыганский король" поддержал новозеландского боксера, с которым уже давно держит дружбу, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм Фьюри.

Пришло время дать Джо его шанс, поехали,

– написал Тайсон.



Реакция Фьюри на бой Усик – Паркер / Скриншот из инстаграма Тайсона

В феврале Паркер легко защитил свой титул временного чемпиона WBO в бою с Мартином Баколе. Конголезский боксер заменил в последний момент больного Даниэля Дюбуа и был нокаутирован уже во втором раунде.

Напомним, что Тайсон Фьюри в очередной раз попрощался с боксом после двух поражений от Александра Усика в 2024-м году. Сначала британец проиграл бой за "абсолют", а в декабре не смог взять реванш.

СМИ активно обсуждают возможное возвращение Фьюри в ринг, но пока Тайсон не спешит с камбэком в большой спорт.