WBO просят перенести бой Усика против Паркера: как на это отреагировал президент организации

Ранее WBO обязала Александра Усика провести защиту пояса против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Однако их поединок могут отсрочить этот поединок.

Реванш против Даниэля Дюбуа является приоритетным для Александра Усика. Поэтому поединок против Джозефа Паркера должен быть перенесен.

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Команда Усика обратилась к WBO

В WBO уже даже поступила петиция, в которой просят отсрочить бой Усика против Паркера. Президент боксерской организации Густаво Оливери рассказал о соответствующем письме, просьбу которого рассмотрят уже в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Есть петиция в чемпионский комитет по рассмотрению объединительного боя Усик-Дюбуа в супертяжелом весе. Поэтому мы публично объявим официальное решение по этому вопросу, включая статус обязательного претендента Паркера,

– заявил глава WBO.

Если поединок Усик – Паркер отсрочат, то вполне возможно, что Александр вернется в ринг летом 2025-го года реваншем против Дюбуа. Если в WBO согласятся перенести защиту пояса, то титул останется у украинца. Даниэль уверял, что лучше всего будет провести их вторую очную битву уже в июле текущего года.

В таком случае Паркер в будущем может получить поединок за звание "абсолюта" хевивейта, а перед этим подраться с условным Энтони Джошуа.