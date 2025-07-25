Усик откровенно рассказал о разговоре с Дюбуа после боя: какие были первые слова чемпиона

В субботу, 19 июля состоялся реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Историческая битва завершилась победой украинского боксера, который вернул себе статус "абсолюта" в супертяжелом весе.

Александр Усик досрочно одолел Даниэля Дюбуа, отправив его в нокаут в пятом раунде. Стало известно, что сказал украинский чемпион британскому боксеру после боя, сообщает 24 канал со ссылкой на ПравдаТУТ Львов.

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Что Усик сказал Дюбуа после боя?

Александр Усик признался, что сказал Даниэлю Дюбуа сразу после боя. Украинский чемпион поддержал британского боксера и заверил его, что он имеет светлое будущее в профессиональном ринге.

Я сказал Дюбуа: У тебя еще будет шанс выиграть пояс, но после того, как я уйду. Даниэль просто пропустил панч Иван и расстроился, хотелось его поддержать,

– рассказал Усик.

Напомним, что для Александра Усик бой против Даниэля Дюбуа стал 24 в боксерской карьере. Король хевивейта победой над британцем записал на свой счет 24 победу.

Ранее сообщали о том, что Дэвид Гиггинс назвал боксера, с которым не стоит драться Александру Усику в будущем. Промоутер Джозефа Паркера выбрал представителя Соединенных Штатов Америки.