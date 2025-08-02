Реванш Усик – Дюбуа продолжают активно обсуждать в боксерском сообществе. Игорь Шевадзуцкий поделился мыслями о бое между украинцем и британцем, сообщает 24 канал со ссылкой на ubf_boxing.

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В чем главная ошибка Дюбуа?

Игорь Шевадзуцкий отметил, что Даниэль Дюбуа с самого начала поединка пошел вперед, поверив в собственные силы. Зато Александр Усик четко понял чего хочет соперник и воспользовался моментом.

Украинский гигант назвал главную ошибку Дюбуа в реванше против Усика. Британский боксер имел определенные проблемы с защитой, что в моменте сыграло важную роль в их противостоянии.

Один момент – Дюбуа не повернул руку, и в этот момент прилетел удар. Все по классике. Усик показал, как выглядит высокий уровень. И это важно для всех нас. Потому что после этого боя об Украине снова говорит весь мир,

– сказал Шевадзуцкий.

Напомним, что Александр Усик одержал досрочную победу в реванше с Даниэлем Дюбуа. Украинский чемпион отправил в нокдаун, а затем нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Ранее сообщалось о том, что Шеннон Бриггс назвал главную особенность Усика, которая отличает его от других боксеров. Бывший чемпион мира не сомневается в уникальности украинца.