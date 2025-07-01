Команда Усика попала в забавную ситуацию: чемпион едва не остался без титула
- Александр Усик одолел Даниэля Дюбуа в реванше, вернув статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
- После победы произошла забавная ситуация с чемпионским поясом, видео которой быстро распространилось по сети.
Александр Усик в бешеном реванше во второй раз одолел Даниэля Дюбуа. Украинский боксер вернул себе статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.
После победы Александра Усика в реванше против Даниэля Дюбуа на ринге взорвались эмоции. Во время празднования триумфа украинского чемпиона произошла забавная ситуация, сообщает 24 канал.
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Что произошло после победы Усика?
В трансляцию попал эпизод с участием двух членов команды Александра Усика, которые быстро забирали один из чемпионских поясов. Титул остался лежать на краю ринга.
Ситуация была быстро исправлена, а Александр Усик остался со всеми своими титулами. Однако видео быстро разлетелось по сети, а поклонники смогли порадоваться.
Команда Усика едва не потеряла чемпионский пояс:
Напомним, что Александр Усик уничтожил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля 2025 года. Украинский боксер в пятом раунде боя нокаутировал соперника из Великобритании.
Ранее сообщали, что Александра Усика отстранили от бокса после реванша против Даниэля Дюбуа.