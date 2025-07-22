Після перемоги Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа на рингу вибухнули емоції. Під час святкування тріумфу українського чемпіона сталась кумедна ситуація, повідомляє 24 канал.

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Що відбулось після перемоги Усика?

У трансляцію потрапив епізод за участі двох членів команди Олександра Усика, які швидко забирали один з чемпіонських поясів. Титул залишився лежати на краю рингу.

Ситуація була швидко виправлена, а Олександр Усик залишився з усіма своїми титулами. Проте відео швидко розлетілось мережою, а шанувальники змогли потішитись.

Команда Усика ледь не загубила чемпіонський пояс:

Нагадаємо, що Олександр Усик знищив Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український боксер у п'ятому раунді бою нокаутував суперника з Великої Британії.

Раніше повідомляли, що Олександра Усика відсторонили від боксу після реваншу проти Даніеля Дюбуа.