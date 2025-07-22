Британець втратив свій титул за версією IBF у хевівейті та побачив як Олександр Усик повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у королівській вазі. Після реваншу стало відомо про відсторонення Даніеля Дюбуа від боксу, пише 24 Канал із посиланням на Sport Bible.

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Чому відсторонили Дюбуа?

За інформацією джерела, "Динаміта" усунули від боксерського рингу на 60 днів. Саме такий термін встановлений для боксера, який програв нокаутом. Якби Дюбуа програв Усику технічним нокаутом, тоді б відсторонення тривало вдвічі менше – 30 днів.

Раніше стало відомо про відсторонення від боксу Усика. Це традиційний запобіжний захід після поєдинків для боксерів у зв'язку із ушкодженнями, які зазнали бійці під час бою.

Нагадаємо, що поразка від Усика стала для Даніеля третьою на професійному ринзі у 25-ти поєдинках при 22-х перемогах (21 – нокаутом). Поміж двома фіаско від українця Дюбуа провів три поєдинки, у яких святкував звитяги.

Натомість цей реванш 19 липня став передостаннім боєм у великій кар'єрі Олександра. Наразі невідомо, з ким зійдеться Усик у ринзі у своєму прощальному протистоянні. Не виключено, що це буде трилогія із Тайсоном Ф'юрі, британець готовий відновити кар'єру лише заради бою проти українського чемпіона.