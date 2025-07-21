Український чемпіон достроково здолав британського боксера. Мартін Баколе дав пораду Даніелю Дюбуа після поразки від Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Яку пораду дав Баколе?

Мартін Баколе наголосив, що наразі Даніелю Дюбуа потрібен відпочинок після бою проти Даніеля Дюбуа. Конголезький боксер наголосив, що британець провів важкі поєдинки проти топових суперників.

Баколе заявив, що Даніель Дюбуа закрив рота усім критиками. Британський боксер довів, що усі помилялись стосовно нього.

Можливо Дюбуа варто змінити команду, або змінити деякі інші речі. Є моменти, яких йому бракує. Йому треба покращити ментальність, щоб повернутися. Це молодий супертяж, у якого все ще попереду,

– сказав Баколе.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді реваншу на легендарному "Вемблі". Український боксер здолав представника Великої Британії технічним нокаутом.

Додамо, що Мартін Баколе був спаринг-партнером Олександра Усика. Конголезький супертяж допомагав готуватись українському "абсолют" до боїв з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі.