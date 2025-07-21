Король хевівейту вдруге об'єднав усі титули у надважкій вазі, ставши абсолютним чемпіоном світу. Джозеф Паркер висловився щодо можливого бою проти Олександра Усика, повідомляє 24 канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

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Що сказав Паркер про бій з Усиком?

Джозеф Паркер заявив, що було приємно бачити, як Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа та став знову абсолютним чемпіоном світу. Новозеландський боксер наголосив, що чекатиме на свою можливість побитись з українцем.

Він – винятковий боєць, дуже сильний, постійно тримає у напрузі. Цей поєдинок був по-справжньому видовищним. Я сидів на краєчку свого місця і думав: Що ж буде далі? Тепер маємо скласти план. Я повинен вийти в ринг і битися. Я чекав надто довго,

– сказав Паркер.

Зазначимо, що Джозеф Паркер на початку 2025 року переміг Мартіна Баколе та став тимчасовим чемпіоном світу у надважкій вазі за версією WBO. Після чого Всесвітня боксерська організація зобов'язала Усика битись з новозеландцем.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку.

Раніше повідомляли, що Даніель Дюбуа прокоментував поразку від Олександра Усика у реванші у Великій Британії. Боксер подякував усім, хто прийшов підтримати його.