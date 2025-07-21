Король хевивейта во второй раз объединил все титулы в супертяжелом весе, став абсолютным чемпионом мира. Джозеф Паркер высказался относительно возможного боя против Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

Читайте также Соцсети взорвались от горячей поддержки жена Усика в реванше против Дюбуа: эмоциональное видео

Что сказал Паркер о бое с Усиком?

Джозеф Паркер заявил, что было приятно видеть, как Александр Усик победил Даниэля Дюбуа и стал снова абсолютным чемпионом мира. Новозеландский боксер отметил, что будет ждать свою возможность подраться с украинцем.

Он – исключительный боец, очень сильный, постоянно держит в напряжении. Этот поединок был по-настоящему зрелищным. Я сидел на краешке своего места и думал: Что же будет дальше? Теперь должны составить план. Я должен выйти в ринг и драться. Я ждал слишком долго,

– сказал Паркер.

Отметим, что Джозеф Паркер в начале 2025 года победил Мартина Баколе и стал временным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBO. После чего Всемирная боксерская организация обязала Усика драться с новозеландцем.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион нокаутировал британского боксера в пятом раунде поединка.

Ранее сообщали, что Даниэль Дюбуа прокомментировал поражение от Александра Усика в реванше в Великобритании. Боксер поблагодарил всех, кто пришел поддержать его.