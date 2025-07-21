Украинский чемпион досрочно одолел британского боксера. Мартин Баколе дал совет Даниэлю Дюбуа после поражения от Александра Усика, сообщает 24 канал со ссылкой на Pro Boxing Fans.

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Какой совет дал Баколе?

Мартин Баколе отметил, что сейчас Даниэлю Дюбуа нужен отдых после боя против Даниэля Дюбуа. Конголезский боксер отметил, что британец провел тяжелые поединки против топовых соперников.

Баколе заявил, что Даниэль Дюбуа закрыл рот всем критиками. Британский боксер доказал, что все ошибались относительно него.

Возможно Дюбуа стоит сменить команду, или изменить некоторые другие вещи. Есть моменты, которых ему не хватает. Ему надо улучшить ментальность, чтобы вернуться. Это молодой супертяжеловес, у которого все еще впереди,

– сказал Баколе.

Напомним, что Александр Усик победил Даниэля Дюбуа в пятом раунде реванша на легендарном "Уэмбли". Украинский боксер одолел представителя Великобритании техническим нокаутом.

Добавим, что Мартин Баколе был спарринг-партнером Александра Усика. Конголезский супертяжеловес помогал готовиться украинскому "абсолюту" к боям с Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.