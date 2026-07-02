Почему Усик отказался от всех поясов – в Великобритании рассказали горькую правду

В конце июня Александр Усик отказался от своих чемпионских титулов WBC, WBA и IBF. Поступок украинца прокомментировал бывший британский боксер Спенсер Оливер.

Оливер убежден, что 39-летний Усик принял это решение в нужное время. Его слова передает talkSPORT Boxing.

Смотрите также "Абсурдный бой": в Великобритании раскритиковали возможный поединок Усика

Усик потерял форму

По мнению экс-боксера, неубедительное выступление Усика против Рико Верховена в конце мая подтолкнуло украинца к отказу от титулов. Британец предположил, что Александр осознал, что начал терять форму.

Он больше не был на пике своей формы. И именно тогда было принято решение. Знаете, он взял немного времени на размышления после того боя. Возможно, хотел проверить, сможет ли он все еще бросить себе вызов – а у него есть большие вызовы,

– сказал Оливер.

Он добавил, что сейчас в супертяжелом весе на смену приходит молодое поколение и наступает новая эра бокса.

"Он (Усик – 24 Канал) прошел через целую эпоху, достиг всего и даже больше, понимаете? Так зачем разрушать это наследие? Думаю, что ему самому нужно было время, чтобы принять это решение", – резюмировал Оливер.

Что известно об отказе Усика от поясов

Усик добровольно отказался от своих чемпионских титулов, из-за чего лишился статуса объединенного чемпиона мира. Сам боксер объяснил, что сделал это вполне осознанно, чтобы дать другим спортсменам шанс побороться за эти престижные пояса.

Советник Усика Сергей Лапин отметил, что такое решение расчищает путь для Энтони Джошуа, который теперь получает реальную возможность побороться за освободившиеся титулы.

В беседе с 24 Каналом Усик заверил, что не собирается завершать профессиональную карьеру. Он планирует провести еще один поединок и пообещал в ближайшее время рассказать о своих дальнейших планах подробнее.

В то же время известный тренер из США Роберт Гарсия считает, что Александр сделал чемпионские титулы вакантными, чтобы не платить большие комиссионные санкционирующим органам.