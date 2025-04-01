Президент PFL хочет организовать бой Усика против Пола: когда может состояться встреча

Президент организаций смешанных единоборств (PFL) Донн Дэвис выразил желание заняться организацией сенсационного боя Александра Усика против Джейка Пола. Глава намерен устроить встречу в следующем 2026-м году.

Интересно, что Джейк Пол имеет действующий контракт с PFL, который подписал в текущем году. Поэтому одной из самых топовых организаций в мире смешанных единоборств нужно только согласие от Александра Усика, информирует 24 Канал со ссылкой на talkSPORT.

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Известен срок вероятного поединка

Дон Дэвис уверен, что 2026-й год является идеальным вариантом для проведения очной битвы Усика против Пола-младшего.

Напомним, что в команде украинского чемпиона первыми заговорили о возможном поединке с Джейком. Усик тоже не исключает варианта такой встречи и уже обратился к Полу. Боксер-блогер отреагировал на заявление украинца, создав опрос по этому поединку для своих подписчиков.

Также ранее Усик получал вызов на поединок от бывшего чемпиона UFC Алекса Перейры из Бразилии.

Несмотря на это все обозреватель бокса Гарет Дэвис не видит смысла в бою Усика против Пола-младшего по правилам MMA. Ведь Александр хочет вернуть себе звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте по боксу, а для этого украинцу нужно провести реванш с Даниэлем Дюбуа. Также Усик может провести защиту пояса WBO против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера из Новой Зеландии.