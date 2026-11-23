Бывший чемпион мира Жан Паскаль выразил обеспокоенность по поводу возможного перехода Александра Усика в первую тяжелую весовую категорию ради поединка с американцем Дэвидом Бенавидесом. По мнению канадского боксера, возвращение украинца в крузервейт после многих лет выступлений в супертяжелом весе может быть рискованным.

Он подчеркнул, что снижение веса может негативно повлиять на физические возможности Усика. Об этом эксперт рассказал в интервью Fight Hub TV.

Жан Паскаль предостерег Усика от боя с Бенавидесом

Также бывший чемпион обратил внимание на стиль украинца, который предполагает постоянное движение и значительные энергозатраты. Он выразил сомнение в том, сможет ли Усик сохранить привычный темп работы после существенного сброса веса.

Для Усика это было бы опасно. Когда ты переходишь в более высокую весовую категорию, а спустя много лет решаешь вернуться в более низкую – это очень рискованно. Вспомните хотя бы Роя Джонса! Именно поэтому я в свое время не стал снижать вес, а наоборот – перешел в более высокую категорию. Поэтому, на мой взгляд, для Усика это может быть опасно,

– заявил Паскаль.

В то же время он отметил сильные стороны потенциального соперника украинца.

Бенавидес обладает скоростью и силой, а еще – великолепной техникой. Так что это был бы интересный поединок между ними двумя,

– добавил боксер.

Когда может состояться бой Усика с Бенавидесом

Усик ранее заявил о намерении вернуться в крузервейт, чтобы встретиться с Бенавидесом и стать четырехкратным абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

В настоящее время стороны находятся на стадии предварительных переговоров. Оба непобежденных боксера публично подтвердили заинтересованность в поединке, однако официального контракта пока нет.

Согласно предварительным планам, 5 декабря Бенавидес должен провести объединительный бой против чемпиона WBC поляка Михала Цеслака. В случае победы американец планирует в мае 2027 года встретиться с обладателем титула IBF Джеем Опетаей.

Если Бенавидесу удастся объединить чемпионские пояса, следующим потенциальным соперником может стать именно Усик. Бой предварительно планируется на 2027 год и называется одним из возможных финальных поединков в карьере украинца.