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Він наголосив, що зниження ваги здатне негативно вплинути на фізичні можливості Усика. Цим експерт поділився в інтерв'ю Fight Hub TV.

Жан Паскаль застеріг Усика від бою з Бенавідесом

Також колишній чемпіон звернув увагу на стиль українця, який передбачає постійний рух і значні енерговитрати. Він поставив під сумнів, чи зможе Усик зберегти звичний темп роботи після суттєвого скидання ваги.

Для Усика це було б небезпечно. Коли ти переходиш у вищу вагову категорію, а після багатьох років вирішуєш повернутися в нижчу – це дуже ризиковано. Згадайте хоча б Роя Джонса! Саме тому я свого часу не став опускатися у вазі, а навпаки – перейшов у вищу. Тож, на мою думку, для Усика це може бути небезпечно– заявив Паскаль.

Водночас він відзначив сильні сторони потенційного суперника українця.

Бенавідес має швидкість і силу, а ще – чудову техніку. Тож це був би цікавий поєдинок між ними двома– додав боксер.

Коли може відбутися бій Усика з Бенавідесом

Усик раніше заявив про намір повернутися до крузервейту, щоб зустрітися з Бенавідесом і стати чотириразовим абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Наразі сторони перебувають на стадії попередніх обговорень. Обидва непереможені боксери публічно підтвердили зацікавленість у поєдинку, однак офіційного контракту поки немає.

За попередніми планами, 5 грудня Бенавідес має провести об'єднавчий бій проти чемпіона WBC поляка Міхала Цеслака. У разі перемоги американець планує у травні 2027 року зустрітися з володарем титулу IBF Джеєм Опетаєю.

Якщо Бенавідесу вдасться об'єднати чемпіонські пояси, наступним потенційним суперником може стати саме Усик. Бій попередньо розглядають на 2027 рік та називають одним із можливих фінальних поєдинків у кар'єрі українця.