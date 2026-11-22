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В інтерв'ю Boxing News чемпіон світу за версіями WBA та WBO розповів, що ідея бою з українцем обговорювалася ще до його попереднього поєдинку. За його словами, тоді йшлося про можливість проведення зустрічі в межах 201 фунта (91,17 кілограма).

Усик і Бенавідес провели переговори щодо бою

Американець зізнався, що спочатку не сприйняв ці переговори надто серйозно, однак після свого останнього бою представники Усика знову вийшли на зв'язок.

Для мене стало несподіванкою, що він хоче повернутися у важку вагу. Контакт справді був: його команда зв'язалася з моєю. Безумовно, є інтерес з обох сторін– зазначив Бенавідес.

Водночас американець наголосив, що перед можливим протистоянням з Усиком має намір виконати попередні домовленості з австралійцем Джеєм Опетаєю. Боксери планують зустрітися у травні 2027 року в межах об'єднавчого поєдинку.

Бенавідес також назвав можливий сценарій подальшого розвитку подій: спочатку бій із Міхалом Чесляком, потім протистояння з Опетаєю, а після цього – бій з Усиком за всі чемпіонські пояси.

Я людина слова. Як і я, Опетая шукав подібних можливостей. Тому я дотримаюся своєї обіцянки: у травні ми проведемо бій, а одразу після цього перейдемо до поєдинку з Усиком– заявив американець.

Нагадаємо, Усик після перемоги над Ріко Верховеном у травні залишив титули в надважкій вазі та заявив про бажання повернутися до першої важкої ваги. Українець розглядає можливість провести ще один історичний поєдинок і вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в крузервейті.

Наразі потенційний бій Усика та Бенавідеса перебуває на стадії попередніх обговорень. Одним із можливих термінів його проведення називають 2027 рік.