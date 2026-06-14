На думку спортсмена, в 11-му раунді Усик довів свій клас, коли відправив Ріко у нокдаун. Про це повідомляє Sport-express.ua.

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"Ми очікували, що Усик його нокаутує до шостого раунду, а побачили конкурентний бій з незручним суперником. Однак Усик в 11-му раунді зробив те, на що ми сподівалися у ранніх трихвилинках, й довів свій клас", – сказав Дерев'янченко.

Пояснюючи те, чому бій склався важко для представника України, Сергій заявив, що Усик був трохи розфокусований.

На мою думку, Усик був трохи розфокусований в цьому поєдинку. Важко уявити, де брати мотивацію на такому рівні, як він боксує. Віддамо належне й Верховену за цей бій,

– заявив спортсмен.

Урешті-решт, Дерев'янченко переконаний, що наразі Усик не думає про завершення кар'єри. На його думку, наступним суперником Олександра має стати Агіт Кабаєл або ж знову Верховен.

"Для любителів боксу – краще Кабаєл, для заробітку грошей і розширення аудиторії – Верховен. З приводу завершення кар'єри, то не вважаю, що він про це думає", – резюмував Сергій.

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