Якуб Хицький, фахівець із фізичної підготовки Усика, прокоментував завершення кар'єри боксера. Про це повідомляє Sportowe Fakty.
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Коли Усик має завершити кар'єру
Він зазначив, що мета команди Олександра полягає у тому, щоб підготувати його до моменту, коли доведеться завершити кар'єру. За словами фахівця, 39-річний Усик має піти з професійним рекордом без поразок.
Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар'єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки,
– сказав Хицький.
Нагадаємо, український боксер провів 25 поєдинків на професійному рингу та не зазнав жодної поразки. Боксер здобув 16 дострокових перемог.
Що відомо про завершення кар'єри Усика
- Напередодні поєдинку проти Ріко Верховена, який відбувся 24 травня, Усик оголосив, що залишиться у боксі для трьох боїв. Окрім зустрічі з Верховеном, у плани українця входило протистояння з переможцем бою Фабіо Вордлі – Даніель Дюбуа, а також третій поєдинок проти Тайсона Ф'юрі.
- Утім, наступним суперником Олександра, швидше за все, стане тимчасовий чемпіон WBC Агіт Кабаєл. Німецький боксер є офіційним претендентом на пояс WBC з 2025 року, коли здолав Чжана Чжілея.
- Після того, як Світова боксерська рада санкціонувала бій Усик – Кабаєл, команди боксерів мають протягом місяця домовитися про поєдинок. Якщо українець відмовиться від бою, то ризикує втратити чемпіонський титул.
- За попередньою інформацією, зустріч боксерів може відбутися вже восени 2026 року у Німеччині.