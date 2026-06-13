Якуб Хицький, фахівець із фізичної підготовки Усика, прокоментував завершення кар'єри боксера. Про це повідомляє Sportowe Fakty.

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Коли Усик має завершити кар'єру

Він зазначив, що мета команди Олександра полягає у тому, щоб підготувати його до моменту, коли доведеться завершити кар'єру. За словами фахівця, 39-річний Усик має піти з професійним рекордом без поразок.

Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар'єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки,

– сказав Хицький.

Нагадаємо, український боксер провів 25 поєдинків на професійному рингу та не зазнав жодної поразки. Боксер здобув 16 дострокових перемог.

Що відомо про завершення кар'єри Усика