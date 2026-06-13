Якуб Хицкий, специалист по физической подготовке Усика, прокомментировал завершение карьеры боксера. Об этом сообщает Sportowe Fakty.
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Когда Усик должен завершить карьеру
Он отметил, что цель команды Александра заключается в том, чтобы подготовить его к моменту, когда придется завершить карьеру. По словам специалиста, 39-летний Усик должен уйти с профессиональным рекордом без поражений.
Наша команда много лет создавалась для того, чтобы оптимизировать его подготовку к боям. Сейчас наша цель и роль абсолютно понятны. Усик должен завершить карьеру в правильный момент, не потерпев ни одного поражения,
– сказал Хицкий.
Напомним, украинский боксер провел 25 поединков на профессиональном ринге и не потерпел ни одного поражения. Боксер одержал 16 досрочных побед.
Что известно о завершении карьеры Усика
- Накануне поединка против Рико Верховена, который состоялся 24 мая, Усик объявил, что останется в боксе на три боя. Помимо встречи с Верховеном, в планы украинца входило противостояние с победителем боя Фабио Уордли – Даниэль Дюбуа, а также третий поединок против Тайсона Фьюри.
- Впрочем, следующим соперником Александра, скорее всего, станет временный чемпион WBC Агит Кабаел. Немецкий боксер является официальным претендентом на пояс WBC с 2025 года, когда он победил Чжана Чжилея.
- После того, как Всемирный боксерский совет санкционировал бой Усик – Кабаел, команды боксеров должны в течение месяца договориться о поединке. Если украинец откажется от боя, то рискует потерять чемпионский титул.
- По предварительной информации, встреча боксеров может состояться уже осенью 2026 года в Германии.