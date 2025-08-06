Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа завладел всеми титулами в супертяжелом весе. Теперь украинский боксер должен провести обязательную защиту чемпионского пояса от WBO.

Король хевивейта должен за 30 дней договориться о бое с Джозефом Паркером. Дэвид Хиггинс, промоутер новозеландского боксера, рассказал о переговорах относительно поединка, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Договорился ли Усик о бое с Паркером?

Дэвид Хиггинс рассказал, что переговоры относительно боя между Александром Усиком и Джозефом Паркером еще не начались. Промоутер временного чемпиона мира по версии WBO ждет ответ от команды украинского боксера.

Промоутер отметил, что Паркер мечтает встретиться с Усиком в очном противостоянии. По словам Хиггинса, Джозеф лучше проиграет Александру, чем получит титул без боя.

В боксе ты обязан сам брать свое, а не ждать, что тебе это отдадут. Надеемся, что Усик признает – Паркер заслужил на то, чтобы выйти на ринг с абсолютным чемпионом мира,

– сказал Хиггинс.

Напомним, что в случае отказа от боя Александр Усик потеряет чемпионский пояс по версии WBO, который перейдет к Джозефу Паркера. А также останется без статуса абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Ранее сообщалось о том, что Дэвид Хэй рассказал, победил бы Александра Усика в очном противостоянии. Легенда бокса оценил свои возможности.