Король хевівейту має за 30 днів домовитись про бій з Джозефом Паркером. Девід Хіггінс, промоутер новозеландського боксера, розповів про перемовини стосовно поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Чи домовився Усик про бій з Паркером?

Девід Хіггінс розповів, що перемовини стосовно бою між Олександром Усиком та Джозефом Паркером ще не розпочались. Промоутер тимчасового чемпіона світу за версією WBO чекає відповідь від команди українського боксера.

Промоутер наголосив, що Паркер мріє зустрітись з Усиком в очному протистоянні. Зі слів Хіггінса, Джозеф краще програє Олександру, ніж отримає титул без бою.

У боксі ти зобов'язаний сам брати своє, а не чекати, що тобі це віддадуть. Сподіваємося, що Усик визнає – Паркер заслужив на те, щоб вийти на ринг з абсолютним чемпіоном світу,

– сказав Хіггінс.

Нагадаємо, що у разі відмови від бою Олександр Усик втратить чемпіонський пояс за версією WBO, який переде до Джозефа Паркера. А також залишиться без статусу абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.

Раніше повідомляли про те, що Девід Хей розповів, чи переміг би Олександра Усика в очному протистоянні. Легенда боксу оцінив свої можливості.