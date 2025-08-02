Александр Усик во второй раз стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте, одолев Даниэля Дюбуа в реванше. Однако украинский боксер в ближайшее время может потерять свой статус.

Недавно Всемирная боксерская организация обязала Александра Усика защищать титул. Таким образом Король хевивейта должен за 30 дней договориться с Джозефом Паркером., сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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Почему Усик потеряет "абсолют"?

Дэвид Хиггинс высказался о бое между Александром Усиком и Джозефом Паркером за титул WBO. Промоутер новозеландского боксера заявил, что команда украинского боксера не ведет переговоры относительно поединка.

Когда я в последний раз разговаривал с Уорреном, который продвигает Паркера в Великобритании, ни о каких договоренностях речь не шла. Так мне сказали несколько дней назад. Это бокс, здесь может произойти что угодно. На самом деле ничего нельзя исключать, но я думаю, что Усик уже вступил бы в переговоры, если бы хотел сохранить и защитить свои титулы,

– сказал Хиггинс.

Отметим, что защита титула WBO в бою против Джозефа Паркера является обязательным для Александра Усика. Однако украинский боксер может самостоятельно выбирать, с кем драться, несмотря на потерю чемпионского пояса.

Напомним, что Александр Усик досрочно победил Даниэля Дюбуа в реванше 19 июля в Лондоне. Украинский боксер нокаутировал представителя Великобритании.

Ранее сообщалось о том, что Тайсон Фьюри проведет промежуточный бой перед третьим поединком против Александра Усика. Известно имя потенциального оппонента для "Цыганского короля".