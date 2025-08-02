Нещодавно Всесвітня боксерська організація зобов'язала Олександра Усика захищати титул. Таким чином Король хевівейту повинен за 30 днів домовитись із Джозефом Паркером., повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Чому Усик втратить "абсолют"?

Девід Хіггінс висловився про бій між Олександром Усиком та Джозефом Паркером за титул WBO. Промоутер новозеландського боксера заявив, що команда українського боксера не веде перемовини стосовно поєдинку.

Коли я востаннє розмовляв з Ворреном, який просуває Паркера у Великій Британії, про жодні домовленості не йшлося. Так мені сказали кілька днів тому. Це бокс, тут може статися що завгодно. Насправді нічого не можна виключати, але я думаю, що Усик вже вступив би в переговори, якби хотів зберегти та захистити свої титули,

– сказав Хіггінс.

Зазначимо, що захист титулу WBO у бою проти Джозефа Паркера є обов'язковим для Олександра Усика. Проте український боксер може самостійно обирати, з ким битись, незважаючи на втрату чемпіонського поясу.

Нагадаємо, що Олександр Усик достроково переміг Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня у Лондоні. Український боксер нокаутував представника Великої Британії.

Раніше повідомляли про те, що Тайсон Ф'юрі проведе проміжний бій перед третім поєдинком проти Олександра Усика. Відоме ім'я потенційного опонента для "Циганського короля".