Мало кто знает, но Усик покорил редкое достижение Виталия Кличко

Братья Кличко своими достижениями установили "планку" для многих боксеров и некоторые рекорды украинцев считают вечными. Но Александр Усик, трехкратный абсолютный чемпион мира, смог повторить одно уникальное достижение Виталия Кличко.

За длительную карьеру боксера Кличко-старший провел 47 поединков, одержав 45 побед. Как свидетельствуют данные BoxRec, украинец потерпел только два поражения, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Это одна из самых больших тайн Владимира Кличко, которая оказалась в руках только одного человека

Какое достижение Кличко смог повторить Усик?

При этом Виталий никогда не был в нокдауне или нокауте, а два его поражения были техническими. В 2000 году украинец из-за травмы плеча не смог продолжить бой против Криса Берда, а через три года ему был присужден технический нокаут в бою с Ленноксом Льюисом из-за тяжелого рассечения.



Виталий Кличко / Фото Getty Images

В истории супертяжелого веса крайне мало случаев, когда боксеры-чемпионы в течение карьеры не оказывались на канвасе. Даже такие легенды, как Владимир Кличко, Майк Тайсон или Леннокс Льюис падали от ударов своих соперников.

Александр Усик, который провел 24 боя в первом тяжелом и супертяжелом весе, ни разу не оказывался на канвасе. Единственный случай, когда украинцу пришлось "взять колено", произошел в августе 2023 года в поединке против Даниэля Дюбуа.

Был ли Усик в нокдауне?

В мире бокса идут дискуссии относительно того, что произошло в 5 раунде поединка Усика с Дюбуа. Тогда британец нанес украинцу удар ниже пояса, в результате чего Александр вынужденно оказался на канвасе.

Однако рефери боя не стал начинать отсчет как для нокдауна, а дал Александру время восстановиться. Поэтому, это не был нокдаун. Более того, после этого Усик завершил бой, нокаутировав Дюбуа в 9 раунде.



Усик после удара Дюбуа ниже пояса / Фото Getty Images

Перед реваншем бойцов, который состоялся в 2025 году, команда Дюбуа активно спекулировала на этой теме, обвиняя Усика во лжи. Мнение, что это не был удар ниже пояса даже поддержал легендарный боксер Леннокс Льюис.

И Усик в ответ продемонстрировал фрагменты боя, на которых четко видно, что удар был ниже пояса, а затем не согласен с критикой. Кроме того, украинец доказал, что лучше Дюбуа, во второй раз нокаутировав британца.

Когда следующий бой Усика?