Это будет невероятный бой: бывший абсолютный чемпион оценил потенциального соперника Усика

Adv

Своими мыслями о таком потенциальном поединке поделился бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд. Он сделал это в беседе на YouTube-канале Seconds Out.

Что сказал Кроуфорд о бое Усика против Бенавидеса

Кроуфорд не смог сразу определить фаворита этого потенциального боя. Он поочередно называл то фамилию Усика, то фамилию Бенавидеса. Правда, для того, чтобы этот поединок стал возможным, украинскому боксеру нужно вернуться в тяжелый вес.

Я в хороших отношениях с обоими. Я поддерживаю обоих спортсменов. Это будет невероятный бой– отметил Кроуфорд.

Он добавил, что если этот поединок все же состоится, то Теренс пожелал успеха и Усику, и Бенавидесу. Он выразил надежду, что оба боксера смогут провести хорошие тренировочные сборы и подготовиться к противостоянию. Кроуфорд пожелал победы и Усику, и Бенавидесу, но это все же невозможно.

Кто хотел бы провести бой с Усиком

Непобедимый британский боксер в крузервейте Виддал Райли хочет провести поединок против непобедимого украинца Александра Усика. Он называет украинского боксера настоящим талантом поколения и настоящей легендой.

Вместе с тем, несмотря на желание сразиться с Усиком, Райли все же не понимает, зачем украинец вернулся в крузервейт после того, как достиг абсолютного максимума в хэвивейте. Онако британец отмечает, что потенциальный поединок против Бенавидеса – это новый вызов, который 39-летний Усик сам поставил перед собой.