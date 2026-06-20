Письма от WBC уже приходят: что будет, если Усик и Кабаел не договорится о бое

Агит Кабаел уже несколько лет фактически через СМИ вызывает Усика на ринг. После боя украинца с Верховеном он сделал это в прямом эфире.

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова рассказала в интервью для твича Didenko_Boxing, что команды Усика и Кабаела должны договориться о бое до 30 июня. В противном случае впоследствии в отношении украинца будут применены санкции.

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Почему Усик и Кабаел должны договориться о защите титула украинцем?

Шатерникова отметила, что она входит в группу, куда приходят письма от WBC. Организация назначила переговоры по поводу боя между Усиком и Кабаелом до 30 июня. Если до 30 июня не будет достигнуто соглашение, и ни один промоутер не предоставит WBC информацию о том, кто будет проводить бой, — тогда даётся срок на месяц или чуть больше для проведения промоутерских торгов.

Назначается точное время и место, куда должны приехать представители двух команд и сдать конверт с суммой на проведение боя — выигрывает тот, кто предложит большую сумму на организацию поединка,

– отметила вице-президент Национальной лиги профессионального бокса.

Она добавила, что нужно ждать 30 июня. Именно тогда WBC должна объявить, увенчались ли успехом переговоры между Усиком и Кабаелом. Если команда Усика не будет заинтересована в этом бою, то через определённый период времени украинца всё же лишат чемпионского пояса.

Как Кабаел отчаянно пытается вызвать Усика на бой?

Агит Кабаел с давних пор мечтал провести бой с украинцем. Множество инсайдов, связанных с этой темой, — не более чем просто хайп. После победы Усика над Верховеном Кабаел поднялся на ринг в Гизе и в прямом эфире вызвал Усика на бой.

Впрочем, утвердительного ответа украинец до сих пор не дал. А Кабаел взялся шантажировать соперника. Мол, если не согласишься на защиту титула против него, то потеряешь пояс. Интересно, что в других случаях передняя дверь всегда работает,