На данный момент имя следующего соперника 39-летнего Усика также неизвестно. Однако компания Ready to Fight опубликовала короткий ролик с боксёрами, которые могут встретиться с объединённым чемпионом мира.

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Против кого у Усика будет следующий бой

В список попали Агит Кабаел, Тайсон Фьюри, Даниэль Дюбуа, Рико Верховен, Деонтей Уайлдер, Джейк Пол.

Более того, в списке оказался даже скандальный боец UFC Джон Джонс, который недавно приехал в гости к диктатору Разману Кадырову.

Кто станет соперником Усика: смотрите видео

У кого больше всего шансов стать соперником Усика

Впрочем, скорее всего, уже этой осенью Усик встретится с представителем Германии Кабаелом. Дело в том, что Агит – официальный претендент на титул WBC, а также обязательный соперник для украинца.

Александр не может себе позволить игнорировать бой с Кабаелом, если не хочет потерять чемпионский пояс WBC.

Ситуация с поединком должна проясниться совсем скоро, ведь Всемирный боксерский совет дал боксерам 30 дней на согласование деталей боя. Также недавно непобедимый Кабаел напомнил Усику, что время для переговоров истекает.

Напомним, в предыдущем бою чемпион мира из Украины победил Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде.