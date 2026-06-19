Наразі ім'я наступного суперника 39-річного Усика також не відоме. Проте компанія Ready to Fight оприлюднила короткий ролик з бійцями, які можуть зустрітися з об'єднаним чемпіоном світу.

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Проти кого в Усика наступний бій

У список потрапили Агіт Кабаєл, Тайсон Ф'юрі, Даніель Дюбуа, Ріко Верховен, Деонтей Вайлдер, Джейк Пол.

Ба більше, у переліку опинився навіть скандальний боєць UFC Джон Джонс, який нещодавно приїхав у гості до диктатора Размана Кадирова.

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У кого найбільше шансів стати суперником Усика

Утім, швидше за все, вже цієї осені Усик зустрінеться з представником Німеччини Кабаєлом. Річ у тім, що Агіт – офіційний претендент на титул WBC, а також обов'язковий суперник для українця.

Олександр не може собі дозволити ігнорувати бій з Кабаєлом, якщо не хоче втратити чемпіонський пояс WBC.

Ситуація щодо поєдинку повинна прояснитися зовсім скоро, адже Світова боксерська рада дала бійцям 30 днів на узгодження деталей бою. Також нещодавно непереможний Кабаєл нагадав Усику, що час для переговорів спливає.

Нагадаємо, у попередньому бою чемпіон світу з України переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.