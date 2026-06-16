Тим часом тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл звернувся до команди українського боксера із закликом визначитися щодо організації очного бою. Про це німецький боксер написав на своїй сторінці в інстаграм.

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Що написав у своєму зверненні Кабаєл?

За словами Кабаєла, наразі всі залучені сторони висловили згоду на організацію бою, окрім представників українського чемпіона.

Усі сторони підтвердили, що хочуть організувати цей поєдинок. Єдина команда, яка поки що не дала чіткої відповіді, – команда Усика. У них ще є 15 днів, щоб ухвалити рішення, і я сподіваюся, що бій відбудеться,

– зазначив тимчасовий чемпіон.

Німецький спортсмен також закликав команду Усика не гальмувати процеси у боксерському дивізіоні, якщо вони не зацікавлені у зустрічі.

Якщо вони не хочуть бою, сподіваюся, вони скоро дадуть нам знати і, в дусі спорту, більше не затримуватимуть дивізіон, щоб ми могли рухатися далі та організувати інший бій. Побачимо,

– підсумував Кабаєл.

Звернення Агіта Кабаєла до Олександра Усика / Фото скриншот інстаграм-сторіс Кабаєла

Чому має відбутися бій Усика з Кабаєлом?

У червні 2026 року WBC офіційно затвердила цей поєдинок, поставивши українського боксера перед вибором: провести захист титулу в бою проти німця або добровільно відмовитися від чемпіонського поясу. Після перемоги над Верховеном в Єгипті Кабаєл вийшов на ринг і напряму викликав українця на бій. Згодом він також зробив публічну заяву, у якій закликав Усика або погодитися на поєдинок, або звільнити титул для нового покоління претендентів.