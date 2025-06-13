Усик неожиданно провел спарринг с известным бойцом ММА перед реваншем против Дюбуа

Совсем скоро Александр Усик сразится против Даниэля Дюбуа. Украинский чемпион сейчас активно тренируется, чтобы показать высокий класс в поединке с британцем.

В частности, Король хевивейта проводит спарринги. Тренировочный лагерь боксера неожиданно посетил известный украинский боец, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Усика.

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С кем спарринговал Усик

Тренировку Александра Усика посетил Ярослав Амосов. Король хевивейта и боец ММА провели спарринг.

Александр Усик в инстаграме поделился совместным фото с Ярославом Амосовым. Оба спортсмена попозировали на камеру в полной экипировке.

Усик провел спарринг с Амосовым / Фото из инстаграма боксера

Отметим, что Ярослав Амосов один из топовых украинских бойцов ММА. За свою карьеру спортсмен провел 29 поединков, одержал 21 победу и потерпел 1 поражение, а также становился чемпионом Bellator.

Интересно, что Александр Усик планирует драться против блогера Джейка Пола в конце боксерской карьеры. Бой должен состояться по правилам ММА.