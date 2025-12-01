Есть спорт и есть бизнес, – Усик впервые объяснил отказ от титула WBO

Фабио Уордли победил Джозефа Паркера в октябре 2025 года. Таким образом британский боксер стал главным претендентом на титул WBO и должен был драться против Александра Усика.

Украинский чемпион объяснил отказ от титула WBO. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing King Media.

Почему Усик отказался от титула WBO?

Усик отметил, что для него это важный чемпионский пояс, ведь он его выиграл. Украинский боксер признался, что когда ему предложили защитить титул, он сказал, что сделает это, но позже.

Усик отметил, что у него были очень тяжелые полтора года, в частности, два поединка против Тайсона Фьюри. А потом победа над Даниэлем Дюбуа и это все тяжелый процесс, поэтому ему нужен был отдых.

Слушай, есть спорт и есть бизнес. Если бы выиграл Паркер, для меня это было бы интересно. Выиграл Уордли – для меня это не интересно. Говорю как есть. Хорошо, забирайте пояс, боксируйте, возможно, позже мы побьемся вместе в большом поединке. Я думаю так,

– сказал Усик.

Ранее Сергей Лапин в интервью Pro Boxing Fans рассказал, почему Усик отказался от титула WBO. Директор команды украинского боксера отметил, что он решил дать шанс молодым боксерам.

Что известно об Усике?