Тренеры Усика согласились с его поражением: какой боксер "остановил" украинца

Александр Усик имеет удивительный рекорд на профессиональном ринге – 24 победы и ноль поражений. Однако в команде украинского чемпиона признали одно поражение.

Речь идет о бое против Дерека Чисоры, который состоялся в октябре 2020 года, информирует GiveMeSport. Это был лишь второй бой для Усика в супертяжелом весе, куда он поднялся из первого тяжелого веса.

Кто победил Усика?

Чисора заявил, что после боя представители команды Усика признались ему в сомнениях относительно результата.

Мой план был прост – бить его везде. Я не собирался перебоксировать олимпийского чемпиона. Хотел выиграть восемь раундов и, считаю, взял по меньшей мере шесть. Даже его тренеры зашли в мою раздевалку и сказали, что думали, что я выиграл этот бой,

– рассказал Чисора.

Как информирует портал BoxRec, Усик победил британца решение судов со счетом 117:112 и дважды 115:113.

Как сложилась карьера Усика?

Практически через год после поединка с Чисорой украинский боксер вышел на ринг против Энтони Джошуа, который на тот момент был чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.

Украинский боксер сумел одержать победу решением судей и через год одолел британца в реванше.

В 2023 году Усик провел защиту титулов в поединке против Даниэля Дюбуа и нокаутировал еще одного британца. Особым для Александра был 2024 год, когда он дважды победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.

В 2025 году украинец встретился в реванше с Дюбуа и снова нокаутировал соперника.

Что дальше для Чисоры?