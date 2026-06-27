Усик имеет два варианта на следующий бой: кто станет соперником украинца

Александр Усик фактически лишился звания объединённого чемпиона мира, отказавшись от своих титулов. Непобедимый украинский боксёр якобы рассматривает двух претендентов на следующий бой.

Бывший чемпион в супертяжёлом весе заинтересован в реванше с кикбоксером Рико Верховеном или в поединке против Деонтея Уайлдера. Об этом сообщил автор и ведущий YouTube-канала "Тайк Мейсон" Макс Диденко.

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Кто станет соперником Усика в следующем бою

Прежде всего он рассказал, что 39-летний Усик хочет громко завершить карьеру, однако не готов к тому, чтобы боксерские организации диктовали ему свои условия.

Так, он отказался от обязательного боя против немца Агита Кабаела или реванша с россиянином Муратом Гассиевым.

Здесь ни денег не заработать, ни доказать кому-либо что-либо не получится,

– написал Диденко.

В то же время он сказал, что есть два наиболее желательных и реальных варианта для дальнейшей карьеры Усика: реванш против Верховена или бой с экс-чемпионом мира Уайлдером.

"Рико интересен тем, что за этот бой готов платить Турки (инвестор из Саудовской Аравии – 24 Канал). Кроме того, может быть желание снять все вопросы после тяжелого первого боя. Деонтей – закрыть звездную тройку тяжеловесов (Фьюри – Джошуа – Уайлдер) и устроить грандиозное шоу в Штатах против местного боксера, на которого пойдет публика", – добавил он.

Однако Диденко подчеркнул, что окончательного решения пока нет, хотя оба варианта будут рассматриваться.

Уайлдер или Верховен: у кого больше шансов на бой с Усиком

Предыдущий бой Усика состоялся 24 мая именно против Верховена и завершился резонансной победой украинца. Рико на протяжении всего поединка диктовал условия на ринге и даже лидировал по судейским записям.

Впрочем, в 11-м раунде Александр нанёс по подбородку голландца тяжёлый апперкот, который в итоге позволил ему вырвать победу техническим нокаутом. Сразу после встречи Верховен заявил, что стремится к реваншу и готов к второму бою с Усиком.

В то же время эксперты считают, что Рико вряд ли сможет победить украинца в реванше, ведь он утратил эффект неожиданности. Сам Усик признавал, что ему было сложно подготовиться к поединку, ведь до этого нидерландец провел только один бой в боксе.

До того, как Усик и Верховен договорились о первом бою, соперником украинца должен был стать Уайлдер. Команды боксеров вели переговоры, которые не увенчались успехом. В результате американец в апреле вышел на бой против Дерека Чисоры и победил британца. С тех пор Уайлдер не сообщал подробностей о своём будущем в боксе.