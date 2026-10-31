Усик принял решение относительно следующего боя

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассматривает возможность возвращения в первый тяжелый вес (крузервейт) в 2027 году. Главной целью украинца может стать бой с американцем Дэвидом Бенавидесом.

О планах боксера сообщил журнал The Ring. Журналист издания Майк Коппинджер пообщался в Эр-Рияде с директором команды Усика Сергеем Лапиным, который раскрыл возможный сценарий завершающего этапа карьеры украинца.

Усик планирует вернуться в крузервейт ради боя с Бенавидесом

По словам Лапина, сначала Усик планирует побороться за вакантный титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе. После этого команда рассчитывает организовать поединок с Бенавидесом, чтобы объединить чемпионские пояса и вновь завоевать статус абсолютного чемпиона мира.

Александр планирует вернуться в первый тяжелый вес в 2027 году и вновь стать абсолютным чемпионом. Сначала мы рассматриваем бой за вакантный титул чемпиона мира. После этого наша цель – встретиться с Дэвидом Бенавидесом, объединить все пояса и стать абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе,

– заявил Лапин.

Для Усика это будет возвращение в дивизион, в котором он уже добился исторического успеха. В 2018 году украинец объединил все четыре основных чемпионских пояса в крузервейте, став абсолютным чемпионом мира. Впоследствии он перешел в супертяжелый вес, где также покорил вершину мирового бокса.

Сам Бенавидес ранее подтверждал, что стороны обсуждали возможность очного противостояния за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время американцу сначала необходимо выполнить свою задачу: 5 ноября он должен провести поединок с Михалом Чесляком, в котором попытается объединить чемпионские титулы.