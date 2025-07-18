Сначала участие в процедуре взвешивания принимали боксеры, которые подерутся в андеркарде реванша Усик – Дюбуа. Поэтому у Александра и Даниэля было свободное время перед официальным мероприятием, пишет 24 Канал.

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Как Усик сыграл в футбол перед взвешиванием?

Украинский чемпион решил оригинально и весело провести время. Усик сыграл в настольный футбол с маленькой девочкой. Каждому голу Александр радовался как ребенок.

Усик просто должен был победить маленькую девочку в настольный футбол, прежде чем бороться за титул абсолюта,

– забавно подписала видео Queensberry Promotions.

Усик сыграл в настольный футбол с девочкой: смотрите видео

@usykaa просто пришлось обыграть маленькую девочку в настольный футбол перед боем за undisputed



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Отметим, что снова Усик уступил Дюбуа в цифрах на весах – 103,1 килограмма против 110,5 у Даниэля. Перед первым их лобовым боем британец тоже перевесил украинского "Кота".

Также участие во взвешивании приняли два других украинских боксера Владислав Сиренко и Даниэль Лапин. Сиренко (116,2 килограмма) почти на 10 килограммов перевесил Соломона Дакреса – 116,2 против 107 ровно у соперника. А вот Лапин и Льюис Эдмондсон показали равный вес – по 78,9 килограмма.