В интервью ютуб-канала Полесья 39-летний Усик рассказал, что встреча носила спортивный, международный и неполитический характер.

О чем Усик общался с Трампом

Украинец отметил, что общался с Трампом о боксе и бойцах 1960 – 1970 годов, а также о сегодняшнем поколении.

По словам Усика, американский президент был удивлен, что ему удалось победить крупных соперников в сверхтяжелом весе, несмотря на то, что украинец значительно меньше по своим габаритам.

Он спрашивал: "Ты избил таких типов больших...". Я говорю: "Ну да". "Но ты ведь не такой большой". Говорю: "Размер не имеет значения. Size doesn't matter. If size mattered, king of the animals would be the elephant (Если бы размер имел значение, королем животных был бы слон – 24 Канал)". Он посмеялся над этим и говорит: "Да, круто",

– сказал Усик.

Напомним, в июне фото боксера с президентом в Овальном кабинете опубликовала Марго Мартин, являющаяся специальным помощником Трампа и советником по коммуникациям. Сообщалось, что встреча была теплой и продолжалась дольше, чем ожидалось. Также Усик посетил Пентагон.

А 19 июля Александр снова засветился в США – на этот раз на финале чемпионата мира по футболу, также посетившего Трамп. Однако во время финального поединка между Испанией и Аргентиной спортсмен и политик не виделись.