Уайлдер отказался от боя с Усиком ради поединка с россиянином

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер заявил о желании провести бой с Муратом Гассиевым. По словам американца, между его командой и представителями российского боксера уже ведутся контакты.

Об этом он рассказал в интервью Международной боксерской ассоциации (IBA). Американец положительно оценил перспективу такого противостояния и признался, что именно этот вариант больше всего привлекает его среди возможных следующих соперников.

Уайлдер хочет провести бой с Гассиевым

По словам бывшего чемпиона мира, он хорошо знаком с Гассиевым, ведь тот ранее посещал его тренировочные лагеря, где боксеры проводили спарринги.

Между мной и командой Мурата точно есть определенные контакты, и я был бы очень рад этому бою. Среди всех вариантов я больше всего хотел бы, чтобы состоялся именно этот поединок. Он замечательный человек и большой чемпион,

– заявил Уайлдер.

Уайлдер также отметил, что высоко ценит Мурата не только как спортсмена, но и как человека. В то же время американец подчеркнул, что окончательной договоренности о проведении боя пока нет, поскольку на ситуацию влияет ряд факторов.

Американец обвинил Усика в срыве переговоров

Отдельно Деонтей прокомментировал возможность поединка с украинцем Александром Усиком. По словам американца, договориться о встрече с украинцем не удалось из-за финансовых проблем.

Усик хочет слишком много денег. По крайней мере, мне так говорят. Если это так, каждый должен получать столько, сколько, по его мнению, заслуживает. Я терял много денег и зарабатывал много денег, но когда речь идет об организации боев, мне просто хочется увидеть, кто лучший,

– сказал боксер.

Уайлдер добавил, что для него важнее финансовой составляющей являются спортивные достижения и наследие, которое он оставит после завершения карьеры.

Экс-чемпион назвал боксера, который может объединить чемпионские пояса

Также американец отметил британца Даниэля Дюбуа, которого считает одним из претендентов на объединение чемпионских титулов в супертяжелом весе.

Уайлдер положительно оценил развитие британского боксера и убежден, что у него есть значительный потенциал для дальнейшего прогресса.

Кроме того, бывший чемпион заявил, что хочет вернуть интерес к супертяжелому дивизиону и в дальнейшем встречаться с сильнейшими соперниками.

Напомним, в последний раз Уайлдер выходил на ринг в апреле, когда победил британца Дерека Чисору раздельным решением судей. Ранее также сообщалось о переговорах американца с чемпионом Zuffa в тяжелом весе Джеем Опетаей, с которым стороны, по имеющейся информации, достигли договоренности о проведении поединка.